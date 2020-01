Drummer en tekstschrijver Neal Peart, bekend van de Canadese rockband Rush, is op 67-jarige leeftijd overleden, meldt Rolling Stone vrijdag. De muzikant overleed dinsdag 7 januari aan de gevolgen van hersenkanker.

De drummer zou al drie jaar ziek zijn geweest, aldus een woordvoerder van de familie.

Peart vormde samen met zanger/bassist Geddy Lee en gitarist Alex Lifeson de rockband Rush, onder meer bekend van de nummers The Spirit of Radio, Xanadu, Tom Saywer en Subdivisions.

Hij werd beschouwd als een van de beste drummers in de rockmuziek en stond bekend om zijn flamboyante, maar tegelijkertijd ook precieze drumtechniek. Op de in 2019 door Rolling Stone gepubliceerde ranglijst van honderd beste drummers in de geschiedenis van de popmuziek kreeg stond hij op een vierde plaats.

Pearts virtuoze drumstijl en literaire teksten - die onder meer geïnspireerd waren door science fiction en het werk van de Russisch-Amerikaanse romanschrijfster en filosofe Ayn Rand- zetten Rush op de kaart als een van de belangrijkste classic rockbands.

Naast het schrijven van de songteksten voor de band, schreef Peart ook een reeks boeken, waarvan de laatste in 2016 verscheen.

Rush tourde voor het laatst in 2015; Peart was klaar met altijd onderweg zijn en wilde meer tijd doorbrengen met zijn vrouw en dochter.