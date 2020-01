Het nummer waarmee Jeangu Macrooy Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens het Songfestival dit jaar is heel speciaal, vertelt de zanger vrijdag in EenVandaag.

"Iedereen wil weten wat voor nummer het is, ik kan er nog niet al te veel over vertellen. We zijn nu in de afrondende fase, de puntjes worden op de i gezet. Ik kan wel zeggen dat het het mooiste is wat ik tot nu toe heb gemaakt", vertelt Macrooy.

De zanger vond het moeilijk om zo lang zijn mond te houden over zijn deelname aan het Songfestival. "Ik mag het eindelijk zeggen, het was zo moeilijk om het al die tijd geheim te houden, zeker met alle speculatie. Ik ben superblij en opgelucht", aldus Macrooy.

De zanger had in eerste instantie niet door dat de keuze op hem gevallen was. "Een paar weken geleden kwam Cornald Maas bij me langs. Die zei: 'We komen even voor een gesprekje langs, dat doen we met iedereen'. Toen er opeens wijnglazen op tafel kwamen, begreep ik het nog niet direct", vertelt hij.

Toen eenmaal het kwartje viel bij Macrooy, was hij ontzettend blij. "Ik ben meestal vrij kalm, maar toen Cornald het vertelde was ik echt letterlijk een gat in de lucht aan het springen."

Voor de tweede keer achter elkaar het Songfestival winnen

Volgens de zanger is het een eer om Duncan Laurence op te volgen."Dat is nogal wat, ja. Sowieso heb ik het op de voet gevolgd. Duncan Laurence was heel inspirerend, laten we dat dit jaar nog een keer doen."

Hoewel Macrooy zijn deelname aan het Songfestival spannend vindt, durft hij toch wel te dromen van een eerste plek. "Cornald vertelde me laatst dat Ierland drie keer achter elkaar heeft gewonnen, dus ... Drie keer hoeft niet, maar twee keer zou toch ontzettend gaaf zijn als dat lukt!"