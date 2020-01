Snelle heeft de handen ineengeslagen met een verzekeraar om jongeren te ontmoedigen hun telefoon te gebruiken in het verkeer. De zanger en rapper zegt tegen NU.nl te hopen dat zijn nieuwe videoclip ervoor zorgt dat jongeren drie keer nadenken voor ze naar hun telefoon grijpen op de fiets.

In de video voor de nieuwe single Smoorverliefd zijn twee scholieren te zien die verliefd op elkaar worden. We zien ze samen op een fiets, maar ook berichten naar elkaar sturen terwijl ze zich in het verkeer begeven. Dit loopt niet goed af voor een van de twee jongeren.

"Pubers zitten niet te wachten op vingerwijzen, dus we moesten een andere manier vinden om de doelgroep te bereiken", legt Snelle uit. "We wilden in hun belevingswereld kruipen en wat speelt daar nog meer naast seks, drugs en alcohol?" vraagt hij zich lachend af.

"Ik ging terug naar mijn eigen schooltijd toen ik misschien zelf met mijn telefoon in de hand op de fiets zat. Ik moest gelijk aan kalverliefde denken. Het couplet van het lied gaat dan ook over de relatie met mijn vriendin van toen. Dat is autobiografisch en werd het uitgangspunt van het lied."

De 24-jarige Snelle heeft goede hoop dat het verhaal van de videoclip indruk zal maken op jongeren. "Ken je dat gevoel dat je nog een keer naar lucht hapt voor je in huilen uitbarst? Dat voelde ik toen ik de eerste versie van de video zag. Ik denk dat anderen dit ook gaan voelen. Als je dan je telefoon weer pakt op de fiets, denk je terug aan dat gevoel en denk je nog wel drie keer na voor je je telefoon gebruikt."

'Zoiets kleins en lulligs kan grote gevolgen hebben'

Snelle haalde veel inspiratie uit de gesprekken die hij voerde met een zestal jongeren die bij een ongeluk betrokken raakten door telefoongebruik in het verkeer. "Door hun verhalen besef ik wel dat dit echt een probleem is."

Hij haalt het voorbeeld aan van een jongen die hard op weg was om professioneel judoka te worden. "Deze jongen zat op de fiets en kreeg een appje van een klasgenoot met de vraag hoe laat ze de volgende dag moesten beginnen. Hij werd tijdens het antwoorden aangereden. Zijn droom om judoka te worden viel in duigen en hij lag weken in het ziekenhuis. Hij is nog steeds aan het revalideren. Dan realiseer je je dat zoiets kleins en lulligs zulke grote gevolgen kan hebben. In sommige gevallen kan het zelfs fataal zijn."

Het SWOV (Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) deed in opdracht van Interpolis onderzoek, waaruit blijkt dat 77,6 procent van de jongeren in de leeftijd van vijftien tot en met zeventien jaar oud de telefoon in het verkeer gebruikt. Dit was de aanleiding voor de samenwerking tussen Snelle en de verzekeraar.

Snelle werd niet aangezet zijn eigen gedrag in het verkeer aan te passen. "Ik zit eigenlijk bijna nooit meer op de fiets en in de auto gebruik ik altijd een carkit zodat ik handsfree kan bellen."

Wel heeft het zijn ogen geopend voor het gevaar dat jongeren lopen die telefoneren op de fiets. "Op de route van mijn huis naar dat van mijn moeder zie ik constant jongeren met hun telefoon in de hand fietsen. Dat is best een drukke provinciale weg. Als ik dat nu zie krijg ik er wel echt de kriebels van."