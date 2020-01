Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Guus Meeuwis & Kraantje Pappie - Nacht

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Guus Meeuwis zijn grote doorbraak beleefde met zijn debuutsingle Het is een nacht. Dat was voor rapper Kraantje Pappie genoeg reden om het lied nogmaals onder de aandacht te brengen. In een nieuwe versie van het lied, die de titel Nacht draagt, rapt Kraantje Pappie over een nacht in een hotel met Suzan en Freek op de radio. Meeuwis beschrijft de nieuwe versie van Het is een nacht als een "Brabantse nacht met een Groningse groove".

Selena Gomez - Rare

Fans van Selena Gomez moesten meer dan vier jaar wachten op een opvolger van haar in 2015 verschenen album Revival. De zangeres, die in Nederland hits scoorde met liedjes als It Ain't Me en Wolves, keerde eind vorig jaar terug met de dubbele single Lose You To Love Me en Look At Her Now en scoorde gelijk haar eerste nummer 1-hit in de VS. Rare is het album waar ze naar eigen zeggen de meeste inspraak in had. Op het titellied vraagt ze zich af waarom de persoon met wie ze een relatie heeft niet inziet hoe bijzonder ze is.

Ozzy Osbourne & Elton John - Ordinary Man

Sharon Osbourne verklapte onlangs al dat haar man Ozzy een duet had opgenomen met Elton John. Nu blijkt dat het om het titellied van zijn eerste nieuwe album in tien jaar gaat. Op de plaat bezingt het op het eerste oog onwaarschijnlijke duo dat ze niet willen sterven als "gewone mannen". Wanneer het volledige album van Osbourne verschijnt, is nog niet bekend.

Sia - Original

De Australische zangeres Sia maakte de afgelopen jaren al liedjes voor de soundtracks van films als Lion, The Hunger Games, Wonder Woman en Fifty Shades Darker en Dolittle mag nu aan dat lijstje toegevoegd worden. Voor deze remake met Robert Downey Jr. in de hoofdrol zingt ze het lied Original. De zangeres, bekend van hits als Chandelier en Cheap Thrills, bracht sinds This Is Acting (2016) geen nieuw album meer uit, maar daar komt in 2020 mogelijk verandering in.

Alicia Keys - Underdog

Alicia Keys bracht al sinds 2016 geen nieuw album meer uit, maar de zangeres deelt wel met enkele regelmaat nieuwe singles. Vorig jaar kregen we al Show Me Love en Time Machine te horen en haar nieuwe single Underdog draagt ze op aan alleenstaande moeders, jonge leraren, studenten en iedereen die tegen de verwachtingen in hun droom blijven najagen.

Ruben Annink - Wat Heb Je Nou Gedaan

Ruben Annink brak in 2015 door dankzij zijn deelname aan De Beste Singer-Songwriter en zijn carrière raakte eind vorig jaar weer in een stroomversnelling door zijn optredens in Beste Zangers. Samen met Gordon Groothedde schreef de 21-jarige zanger zijn nieuwe single Wat Heb Je Nou Gedaan.

