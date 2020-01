Marco Borsato legt voorlopig al zijn werkzaamheden neer wegens een burn-out. Dat meldt concertorganisator Mojo donderdag.

"Wat ik doe, is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan", zegt Borsato in het persbericht van Mojo.

De 53-jarige Borsato zal de komende tijd niet optreden en ook geen televisiewerkzaamheden verrichten. Hoelang de zanger rust zal nemen is niet bekend. In een reactie aan NU.nl zegt Mojo dat ze de afgelopen tijd bezig waren nieuwe concerten in te plannen, maar dat die voorlopig van de baan zijn. Op die manier kan Borsato zonder tijdsdruk aan zijn herstel werken. "Het allerbelangrijkst is dat Marco zich weer fit voelt", aldus Mojo.

Borsato in 2014 getroffen door een TIA

De zanger werd begin 2014 onwel voorafgaand aan een concert. Later bleek dat hij getroffen was door een TIA. Borsato moest een tijdlang rust houden. Vijf jaar eerder, in 2009, kreeg hij ook al te maken met een grote tegenslag: het bedrijf The Entertainment Group, waarvan Borsato mede-eigenaar was, ging failliet.

Borsato stond in mei 2019 vijf avonden in de Rotterdamse Kuip en ontving eind vorig jaar een gouden plaat voor de single Lippenstift, die hij samen met rapper Snelle en songwriter John Ewbank maakte.

De Hoe Het Danst-zanger gaf in oktober 2019 toe in het verleden een kortstondige affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. Borsato is sinds 1998 getrouwd met Leontine Borsato en samen hebben ze drie kinderen.