Het nummer Diamonds are a Girl's Best Friend, dat Davina Michelle onlangs heeft gecoverd, wordt gebruikt als openingstune van Der Bachelor. Het programma is de Duitse versie van het datingprogramma The Bachelor.

"Dit gebeurt echt", schrijft de zangeres woensdag op Instagram. "Ik mag de tune opnemen van het nieuwe seizoen van The Bachelor in Duitsland."

De artiest bracht de cover van het lied dat door Marilyn Monroe werd gezongen in de film Gentlemen Prefer Blondes eind december uit als kerstcadeau voor haar fans.

2019 was een groots jaar voor Davina Michelle. De zangeres begon het jaar op nummer één met Duurt Te Lang, de single die ze tijdens haar deelname aan Beste Zangers in 2018 al uitbracht. Later verschenen de Engelstalige hits Skyward en Better Now en bracht ze de samenwerking Hoe Het Danst met Marco Borsato en Armin van Buuren uit.

Der Bachelor is elke woensdagavond te zien op de Duitse zender RTL.