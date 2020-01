Ter gelegenheid van de geboortedag van de in 2016 overleden zanger David Bowie heeft platenmaatschappij Parlophone Records woensdag het eerste nummer van zijn minialbum Is It Any Wonder? uitgebracht. Na The Man Who Sold The World verschijnt vanaf 17 januari iedere week een van de overige vijf nummers van het minialbum, staat op de website van de zanger die woensdag 73 jaar zou zijn geworden.

Welke andere nummers op de streaming-EP Is It Any Wonder? komen te staan, is nog niet bekendgemaakt. Het zou gaan om zeldzaam en nog niet eerder uitgebracht materiaal.

Parlophone Records kondigde verder ook een nieuwe versie van het in 2017 uitgebrachte album ChangesNowBowie aan. Dit album zal bestaan uit negen nog niet eerder uitgebrachte muzieknummers en uitkomen op Record Store Day (18 april).

David Bowie overleed in januari 2016 op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In de week voor zijn dood bracht de zanger het album Blackstar uit.