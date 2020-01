'Jordan Roy vertegenwoordigt Nederland dit jaar in Rotterdam op het Eurovisie Songfestival'. Dat meldt SBS Shownieuws dinsdag op basis van een 'betrouwbare bron'. Het nieuws is niet bevestigd door de NPO of de selectiecommissie. Of Roy daadwerkelijk Nederland zal vertegenwoordigen blijft dus nog even ongewis.

De echte naam van Roy is Jordy van Toornburg. De Rotterdammer deed eerder met de zanggroep Adliciousal mee aan het talentenprogramma X-Factor. Ook was hij deelnemer bij The Voice of Holland. Daarnaast toerde hij door Nederland met een muzikale show met muziek van George Michael.

Nadat NPO Radio 2-dj Timur Perlin zondag aangaf zeker te weten dat de Nederlandse inzending voor Eurovision 2020 een act is die begint met de letter 'J' kon het grote speculeren beginnen. Van Jacqueline Govaert van Krezip tot Jan Keizer: allerlei namen kwamen voorbij. Die van Jordan Roy werd eigenlijk niet genoemd, maar dat hoeft niets te betekenen. Duncan Laurence was voor velen ook een grote onbekende en juist hij bracht Nederland in 2019 de overwinning.