AVROTROS kan geen uitspraken doen over de mogelijke kandidaat die Nederland dit jaar zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De publieke omroep laat aan NU.nl weten geen uitspraken te doen over de selectieprocedure, nadat er dinsdagavond door Shownieuws werd gemeld dat zanger Jordan Roy is uitgekozen.

"We hebben geen nieuws te melden op dit moment en tussendoor doen we nooit uitspraken over de selectieprocedure", laat AVROTROS desgevraagd aan NU.nl weten.

Shownieuws bracht het bericht dinsdagavond op basis van een "betrouwbare bron".

Jordan Roy is de artiestennaam van Jordy van Toornburg. De Rotterdammer deed eerder met de zanggroep Adlicious al mee aan het talentenprogramma X Factor. Ook was hij deelnemer van The voice of Holland. Daarnaast toerde hij door Nederland met een muzikale show met muziek van George Michael.

NPO Radio 2-dj Timur Perlin zei zondag zeker te weten dat de Nederlandse kandidaat voor Eurovision 2020 een act is die begint met de letter J. Namen als Jacqueline Govaert van Krezip en Jan Keizer kwamen voorbij, maar de naam Jordan Roy werd niet genoemd.