K-popband BTS heeft een nieuw album aangekondigd. Map of the Soul: 7 zal op 21 februari verschijnen, maakt de Zuid-Koreaanse band dinsdag zelf bekend via Twitter.

Map of the Soul: 7 is het vervolg op hun vorige album, Map of the Soul: Persona.

Op dat album werkte BTS samen met de Amerikaanse zangeres Halsey, die meezingt op de singel Boy With Luv. De Britse zanger Ed Sheeran schreef mee aan het nummer Make it Right.

De band BTS werd in 2013 opgericht in Seoel en bestaat uit zeven leden. Inmiddels heeft de band over de hele wereld succes.

Het tijdschrift TIME verkoos de leden van de band samen tot een van de honderd invloedrijkste personen van 2019.