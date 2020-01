Ozzy Osbourne heeft in aanloop naar zijn nieuwe album samengewerkt met Elton John. Zijn echtgenote Sharon Osbourne vertelt in het praatprogramma The Talk dat de zanger met veel vrienden nieuwe muziek heeft opgenomen.

Sharon Osbourne verwacht dat 2020 voor haar man vooral goede dingen in petto heeft. "Hij is weer terug met zijn band en gaat doen waar hij van houdt, namelijk optreden voor zijn fans. Hij heeft geweldige nieuwe muziek, waar al zijn vrienden op meespelen", vertelt ze.

"Hij heeft ook een nummer met Elton (John, red.) opgenomen", voegt ze toe. Of het lied op het eind vorig jaar aangekondigde album Ordinary Man komt te staan, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wanneer de plaat precies verschijnt.

Osbourne begon 2020 wel met een nieuwe single: Straight To Hell. Het is de opvolger van Under The Graveyard dat vorig jaar in november verscheen.