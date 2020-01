Peter Koelewijn is maandag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, maakte de zanger bekend in het radioprogramma De MAX! op NPO Radio 5.

Koelewijn vertelde tijdens het radioprogramma dat het lintje tijdens een feestelijke bijeenkomst bij hem opgespeld werd door de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes.

De 79-jarige zanger kreeg de koninklijke onderscheiding om te vieren dat het aanstaande woensdag precies zestig jaar geleden is dat zijn debuutsingle Kom van dat dak af voor het eerst op de radio werd gedraaid. Kom van dat dak af werd een enorme hit in Nederland en België en wordt gezien als het begin van de Nederlandstalige rock-'n-roll.

Koelewijn heeft een lange carrière in de Nederlandse muziekindustrie. In de vroege jaren zeventig was hij samen met Felix Meurders dj bij de Nederlandstalige programma's van Radio Luxembourg.

De Eindhovenaar produceerde muziek voor onder anderen Ria Valk, Nico Haak, Willeke Alberti, Bonnie St. Claire, Ciska Peters, Herman van Keeken, Louis Neefs en Ronnie Tober.