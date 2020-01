Kanye West zou van plan zijn om zijn Sunday Service, de met gospel gevulde kerkdiensten die hij elke zondag organiseert, ook in andere werelddelen te brengen. De rapper zou de diensten dit jaar ook in Europa en in Afrika in het leven willen roepen.

Volgens TMZ wil West zich in 2020 voornamelijk richten op "het delen van woord van God", wat hij wil bereiken door de Sunday Service op wereldwijde locaties te organiseren.

De rapper zou weinig interesse hebben om nog reguliere tours te doen. Wel zou hij graag meer muziek willen opnemen met het gospelkoor dat in zijn kerkdiensten optreedt.

West bracht op 25 oktober zijn langverwachte en vaak uitgestelde album Jesus Is King uit, met muziek van het gospelkoor. Twee maanden daarna kwam er een kerstalbum uit.

Onlangs maakte de artiest bekend aan een opvolger van Jesus Is King te werken, samen met producent Dr. Dre. Het is nog niet duidelijk wanneer deze plaat moet verschijnen.

Tevens maakte de rapper die zijn leven nu wijdt aan het geloof de christelijke opera Nebuchadnezzar.