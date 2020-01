Lana Del Rey brengt haar spokenwordalbum Violet een maand later uit dan gepland, in verband met de diefstal die rond kerst werd gepleegd op spullen van haar familie. Dit maakt de zangeres zaterdag bekend via Twitter.

"(...) ik ga nog ongeveer een maand wachten met het uitbrengen van Violet, omdat we zo'n negen dagen verloren hebben met alles wat er is gebeurd- maar het is nog steeds een interessant project, ik zie er naar uit het uitgebracht te hebben", aldus Del Rey.

De familie van Del Rey werd onlangs slachtoffer van diefstal. De zangeres deelde eerder op Twitter dat er kunstwerken van haar zus, die professioneel fotograaf is, en andere spullen met voor haar familie emotionele waarde zijn ontvreemd. Del Rey riep de dief op om de kunstwerken terug te geven, omdat er geen kopieën van bestaan.

Het album Violet, dat volledig bestaat uit gesproken poëzie, zou eigenlijk op zaterdag 4 januari uitkomen. Del Rey vertelde in een video op Instagram dat ze de plaat voor ongeveer 1 dollar (ongeveer 0,89 euro) per exemplaar op de markt wil brengen, en de helft van de opbrengst wil doneren aan goede doelen die zich inzetten voor de rechten van Amerikaanse indianen.

De zangeres beschrijft de plaat als 'freestyle poëzie' en 'ruwer dan de luisteraar van haar gewend is'. Del Rey is ook bezig met een poëzieboek, getiteld Violet Bent Backwards Over the Grass. Het maken hiervan kost haar echter langer dan ze had gehoopt.

Op vrijdag 21 februari 2020 staat Lana del Rey in de Ziggo Dome in Amsterdam.