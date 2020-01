Trey Songz, bekend van onder meer het nummer Bottoms Up, is door een vrouw aangeklaagd voor seksueel misbruik. De 35-jarige zanger zou de vrouw, die anoniem wenst te blijven, seksueel hebben misbruikt op Nieuwjaarsdag 2018.

De twee waren op 31 december allebei aanwezig op het Oud en Nieuw-feest in het huis van rapper Diddy. Trey Songz, die eigenlijk Tremaine Aldon Neverson heet, zou de vrouw hebben uitgenodigd om het feest voort te zetten in een nachtclub in Miami.

Daar zou de zanger op dwingende wijze zijn hand onder haar jurkje hebben gestopt en een poging hebben gedaan tot verkrachting, blijkt uit rechtbankpapieren die in handen zijn gevallen van The Blast.

De vrouw klaagt hem daarom aan voor geweldpleging en seksueel misbruik en eist een schadevergoeding van 10 miljoen dollar (bijna 9 miljoen euro). Ze beweert daarnaast dat ze niet de enige vrouw is die tijdens de betreffende avond is misbruikt door Neverson.

Het is niet de eerste keer dat de zanger negatief in het nieuws verschijnt. In 2018 werd hij beschuldigd van huiselijk geweld.

De zanger zou een vrouw hebben geslagen tijdens een feest. De rechter legde vervolgens een contactverbod met de vrouw op.