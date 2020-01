Miley Cyrus heeft een schikking getroffen met de Jamaicaanse zanger en liedjesschrijver Michael May in het conflict dat zij hadden over het nummer We Can't Stop.

May, die optreedt onder de naam Flourgon, claimt dat het te veel lijkt op zijn nummer We Run Things uit 1988 en eiste eerder een schadevergoeding van 300 miljoen dollar (bijna 270 miljoen euro).

May klaagde de Amerikaanse zangeres in maart 2018 aan vanwege plagiaat. Met het reggaenummer We Run Things behaalde hij in 1988 een nummer 1-hit op Jamaica.

Nu er een schikking is getroffen, gaat de rechtszaak niet meer door. Over de hoogte van het te betalen bedrag is niets bekendgemaakt.