Dankzij een nieuwe wet kunnen Wade Robson en James Safechuck een rechtszaak aanspannen tegen twee bedrijven die de nalatenschap van Michael Jackson beheren, meldt Rolling Stone. De twee beschuldigen Jackson van seksueel misbruik.

De wet is op 1 januari in Californië van kracht gegaan en stelt slachtoffers van seksueel kindermisbruik in staat om een civiele rechtszaak aan te spannen tegen een derde partij die gebonden is aan het vermeende misbruik of wist of had moeten weten dat er misbruik plaatsvond en daar geen redelijke stappen op ondernam.

In 2017 deed het hof in Californië uitspraak over de aanklacht van Robson en Safechuck waarin stond dat ze MJJ Productions, Inc. en MJJ Ventures, Inc. niet konden aanklagen omdat geen van beide bedrijven aansprakelijk kon worden gesteld voor de vermeende acties van Jackson. Dat maakt de nieuwe wet nu wel mogelijk.

De advocaat van Robson en Safechuck, vertelt Rolling Stone: "We zijn blij met deze nieuwe wet en de erkenning die slachtoffers van seksueel misbruik hiermee krijgen."

Robson getuigde in 1993 en in 2005 nog voor Jackson en ontkende iedere vorm van misbruik. In 2013 stapte hij echter naar de rechter om de zanger alsnog aan te klagen. Zijn klacht werd niet ontvankelijk verklaard vanwege zijn eerdere getuigenissen. In 2014 stapte ook Safechuck naar de rechter, maar zijn zaak werd een jaar later afgewezen. In de HBO-documentaire Leaving Neverland spraken zij uitgebreid over het vermeende misbruik.

'Absurd dat werknemers verantwoordelijk worden gehouden'

In een verklaring gedeeld met Rolling Stone, herhaalde Howard Weitzman, de advocaat die het nalatenschap van Jackson beheert, dat de erven zelf nog steeds zijn vrijgesteld van gerechtelijke procedures. Wat de nieuwe uitspraak betreft, zei hij: "De uitspraak heeft de rechtszaken tegen de bedrijven van Michael Jackson nieuw leven ingeblazen. In deze zaken wordt absurd genoeg beweerd dat de werknemers van Jackson op de een of andere manier verantwoordelijk zijn voor seksueel misbruik dat nooit heeft plaatsgevonden".

Wanneer de zaak in behandeling zal worden genomen is nog niet duidelijk.