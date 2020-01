In 2019 braken internationale sterren als Billie Eilish en Lizzo groots door, terwijl Snelle en Davina Michelle de Nederlandse hitlijsten domineerden. Welke nationale en internationale talenten zouden weleens naar grote hoogten kunnen stijgen in 2020?

Áslaug

De Nederlands-IJslandse zangeres Áslaug Vigfúsdóttir heeft een druk 2019 achter de rug. Ze bracht haar debuutsingle Take From Me uit, tekende bij platenmaatschappij V2 Records, werd benoemd tot 3FM Talent en werd geselecteerd voor de Popronde 2019. In 2020 komt er ongetwijfeld meer muziek uit van deze zangeres, wier geluid vergelijkbaar is met dat van artiesten als HAIM en The Japanese House.

Beluister de muziek van Áslaug hier

Blanks

Blanks, de artiestennaam van de Nederlandse muzikant Simon de Wit, wist op YouTube al miljoenen mensen te bereiken met nieuwe versies van bekende hits die hij in een uur op YouTube in elkaar zet. Hij schrijft ook zijn eigen popliedjes, waaronder de singles Wave, Everything's Changing en Bittersweet. Hij treedt zowel in april als in oktober op in de Amsterdamse poptempel Paradiso.

Beluister de muziek van Blanks hier

166 Blanks - Bittersweet

Celeste

De 25-jarige in de VS geboren Britse zangeres Celeste heeft een soulvolle stem waarmee ze stijlen als jazz, soul en r&b samenbrengt. Ze brengt al sinds 2016 muziek uit, maar haar carrière raakte onlangs in een stroomversnelling toen ze benoemd werd tot Rising Star bij de Brit Awards en BBC haar de titel Introducing Artist of the Year gaf. Op 24 april treedt ze op in Paradiso Noord in Amsterdam.

Beluister de muziek van Celeste hier

Conan Gray

Met meer dan een miljoen volgers op YouTube en Instagram timmert Conan Gray al een tijdje aan de weg. De 21-jarige zanger groeide op in Californië en Texas en is de zoon van een Japanse moeder en Ierse vader. In 2018 verscheen zijn debuut-EP Sunset Season en een jaar later scoorde hij in Nieuw-Zeeland een hit met de single Maniac. De zanger en liedjesschrijver is van plan in 2020 een album vol aanstekelijke elektronische popliedjes uit te brengen.

Beluister de muziek van Conan Gray hier

Inhaler

De naam Elijah Hewson (foto) en zijn band Inhaler doen misschien niet direct een belletje rinkelen, maar het gaat hier om niemand minder dan de zoon van U2-frontman Bono. De band speelde in het afgelopen jaar op verschillende poppodia in Nederland en op het festival Appelpop. De single My Honest Face werd al meer dan drie miljoen keer beluisterd op Spotify.

Beluister de muziek van Inhaler hier

211 Inhaler - My Honest Face

Joy Crookes

Zangeres Joy Crookes groeide met haar Bengaals-Ierse ouders op in Londen en maakt een mix van jazz en soul. De 21-jarige artieste wordt nu al vergeleken met artiesten als Lauryn Hill en Amy Winehouse, wier goudeerlijke teksten haar inspireerden. Ze maakte indruk met de demo van haar liedje Don't Let Me Down en bracht al drie EP's uit. In januari is ze te bewonderen tijdens Eurosonic Noorderslag. BBC gaf haar een vierde plaats in de Sound of 2020, de lijst met de meest veelbelovende artiesten.

Beluister de muziek van Joy Crookes hier

Joy Crookes geldt volgens de BBC als een van de grootste beloften voor 2020.

LO-FI LE-VI

De Nederlandse artiest Levi Dronkert, beter bekend als LO-FI LE-VI, bracht in 2018 zijn eerste plaat Self-Titled uit, die werd gekenmerkt door korte elektronische popcomposities. Rapper Tyler, The Creator liet al via Twitter weten een fan te zijn en de Nederlandse rapper Bizzey nam zijn eigen versie van het lied Still In Love op. Onlangs verscheen LO-FI LE-VI's nieuwe EP Doka.

Beluister de muziek van LO-FI LE-VI hier

WIES

De Nederlandse band WIES van frontvrouw Jeanne Rouwendaal ontstond amper een jaar geleden op het conservatorium. Samen met medestudenten Jasper Meurs en Tobias Kolk begon ze met het schrijven van Nederlandstalige popliedjes, waarvan Soms Is Het Te Laat meteen aansloeg. Ze wonnen de Amsterdamse Popprijs en toerden door het land met de Popronde. De diepgaande teksten worden al vergeleken met die van Spinvis.

Beluister de muziek van WIES hier

Yebba

Zangeres Abbey Smith, beter bekend als Yebba, tekende in 2017 bij het label van Ed Sheeran. Ze was in 2019 te horen op Sheerans album No.6 Collaborations Project en nam het door disco geïnspireerde Don't Leave Me Lonely op met producer Mark Ronson. Ook de solosingles Evergreen en Where Do You Go werden al enkele miljoenen keren beluisterd op Spotify. De verwachting is dat hier in 2020 een aantal liedjes aan toegevoegd kunnen worden.

Beluister de muziek van Yebba hier