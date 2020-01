Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Justin Bieber - Yummy

Justin Bieber begint het nieuwe jaar met het uitbrengen van nieuwe muziek. De Canadese popster heeft al sinds het verschijnen van Purpose (waarop hits als Sorry en Love Yourself staan) in 2015 geen nieuw album meer uitgebracht. Wel kwamen er zo nu en dan samenwerkingen uit, zoals I Don't Care met Ed Sheeran en de remix van Bad Guy met Billie Eilish. Bieber kondigde onlangs aan dat er in 2020 een nieuw album verschijnt en dat hij op een wereldtournee gaat. Ook is binnenkort op YouTube een documentairereeks over de zanger te zien. Zijn nieuwe single Yummy is vrijdag verschenen.

Beluister het nummer hier

203 Beluister Yummy van Justin Bieber

Chef'Special - Trouble

Chef'Special kondigde daags voor de jaarwisseling aan dat ze het nieuwe jaar met nieuwe muziek zouden beginnen. De Haarlemse band, die in 2009 zijn eerste album uitbracht, oogstte in Nederland vooral bekendheid dankzij de succesvolle single In Your Arms uit 2014. De opvolger van het in 2017 verschenen album Amigo heet Unfold en komt uit op 6 maart. De eerste single Trouble is vrijdag verschenen.

Beluister het nummer hier

André Hazes & Glennis Grace - Verlangen Naar Jou

Hoewel André Hazes en Glennis Grace onlangs nog recht tegenover elkaar stonden in de zwartepietendiscussie, hebben ze het inmiddels bijgelegd. Voor Een Gouden Kerst, het kerstalbum van Hazes, namen de artiesten het duet Verlangen Naar Jou op. Het liefdeslied is nu ook als single op Spotify verschenen. Hazes omschreef het lied eerder al als "een van de mooiste platen die er zijn".

Beluister het nummer hier

Pet Shop Boys - Monkey Business

Het Britse synthpopduo Pet Shop Boys brengt op 24 januari het nieuwe album Hotspot uit, maar voor het zover is, verschijnt alvast de nieuwe single Monkey Business. Vorig jaar deelden ze al de eerste single Dreamland, een samenwerking met Years & Years-zanger Olly Alexander. De Pet Shop Boys, die in de jaren tachtig en negentig hits scoorden met liedjes als It's A Sin, Go West en West End Girls, gaan binnenkort op een internationale tour en staan op 6 mei in AFAS Live in Amsterdam.

Beluister het nummer hier