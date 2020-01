The Strokes brengen in 2020 een nieuw album uit. Frontman Julian Casablancas maakte dit volgens Stereogum bekend tijdens een oudejaarsconcert in New York.

"Er komt binnenkort een nieuw album van ons uit. 2020, we komen eraan", aldus Casablancas. "We zijn ontdooid en we zijn terug", riep hij het publiek toe. De band liet het publiek alvast het nieuwe lied Ode To The Mets horen.

De in 1998 opgerichte band bracht in 2013 voor het laatst een volledig album uit. Toen verscheen Comedown Machine. In 2016 bracht het vijftal nog de Future Present Past EP uit. The Strokes hebben vijf albums op hun naam staan.