Arthur en Lucas Jussen zijn niet van plan hun huidige werkritme langer dan vijf jaar vol te houden. De twee pianisten willen hun carrière wel naar een hoger plan tillen, zeggen de broers in een interview in Trouw.

"Dit tempo ambieer ik niet voor de rest van mijn leven: tien uur in het vliegtuig naar Azië voor één concert, spelen met een jetlag en studeren voor het concert een dag later in Duitsland", zegt de 26-jarige Lucas.

"Ik ben heel realistisch voor mezelf: ik kan dit nog een jaar of vijf opbrengen. Tien jaar vind ik een te lange periode. Dan hebben we onderweg te veel fouten gemaakt."

Volgens de broers, die op respectievelijk tien- en dertienjarige leeftijd voor het eerst samen in het Concertgebouw optraden, is hun carrière pas geslaagd als ze voor een aantal gerenommeerde gezelschappen gespeeld hebben, zoals de Berliner Philharmoniker, de Wiener Philharmoniker, het Mariinsky Theatre, The London Philharmonic, het NHK symfonieorkest uit Tokio en het Concertgebouworkest.

'En dat is heel hard werken'

Een aantal van die orkesten heeft het duo al vergezeld, maar ze moeten er de komende jaren hard aan trekken om de complete lijst af te vinken.

"En dat is heel hard werken", zegt Arthur tegen de krant. "De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel eerste kansen gekregen: de eerste keer optreden in Wenen, Londen, Zürich, München, enzovoorts. Bij dat soort concerten zitten de orkestdirecteur en de zaaldirecteur te luisteren. Dan moet het gewoon goed zijn. Als je die eerste kans verpest, hoef je nooit meer terug te komen. We moeten alle kansen grijpen om de harten te veroveren en kwaliteit te leveren. Dan kunnen de grote orkesten niet om ons heen. We hopen de komende tien jaar te kunnen oogsten."

Tijdens dat oogsten lijkt het Arthur ook het juiste moment om een gezin te stichten: "We komen uit een warm gezin. Ik zou het wel leuk vinden als ik dat ooit zelf heb, over een jaar of tien, vijftien. Dan moet je niet nog steeds 250 dagen per jaar onderweg zijn. Ik hoop dan een leuk leven te hebben met mooie concerten en met rust en ruimte."