Mariah Carey is de eerste artiest ooit die in vier verschillende decennia een nummer 1-hit heeft in de Billboard Hot 100. De zangeres stond in de jaren negentig, in de jaren nul, de jaren tien en nu ook in de jaren twintig bovenaan de lijst. Dit maakt Billboard maandag bekend.

Carey dankt haar record aan haar nummer All I Want For Christmas is You, dat nu voor de derde week op een rij op nummer 1 staat. Omdat Billboard de hitlijst per week berekent, is het nu al bekend dat de kersthit ook in de eerste week van 2020 bovenaan zal staan.

All I Want For Christmas kwam uit in 1994, maar haalde pas dit jaar voor het eerst de eerste plek in de Hot 100. Het is Carey's negentiende nummer 1-hit.

De Billboard Hot 100 is een hitlijst die alle muziekverkoop, speeltijd op de radio en streaming binnen de Verenigde Staten bijhoudt en rangschikt. Het geldt als de meest gezaghebbende hitlijst in de Verenigde Staten.