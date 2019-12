Concertpianiste Toos Onderdenwijgaard is tijdens de kerstdagen op 93-jarige leeftijd overleden. De Franz Liszt Kring, die mede door Onderdenwijgaard in 1979 werd opgericht om diens composities te promoten, staat zaterdag met een In Memoriam stil bij de dood van de concertpianiste.

"Een bijzondere vrouw is in de Kersttijd van ons heengegaan: Toos Onderdenwijgaard, pianiste, pedagoge, pionier voor de muziek van Liszt en mede-oprichtster van de Franz Liszt Kring", aldus het bestuur van De Kring. "Haar warme, menselijke belangstelling, enorme levenskracht, spiritualiteit en onwrikbare muzikale ideeën zullen altijd in onze gedachten voortleven."

De doodsoorzaak van Onderdenwijngaard is niet bekendgemaakt.

Onderdenwijngaard werd geboren in Den Haag in 1926. In 1949 won ze de Elisabeth Evertsprijs, een aanmoedigingsprijs voor uitzonderlijk jong talent.

In haar loopbaan trad Onderdenwijngaard veelvuldig op in Nederlandse concertzalen, onder andere met dirigent Bernhard Haitink. Ze specialiseerde zich in de muziek van de Hongaarse componist Franz Liszt.

Onderdenwijngaard was hoofddocent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.