Floor Jansen wordt de laatste tijd veelvuldig genoemd als ideale kandidaat voor het Eurovisie Songfestival van 2020. Volgens de zangeres heeft ze daar komend jaar echter gewoonweg geen tijd voor.

"Ik heb er eerder niets over losgelaten, maar ik kan wel zeggen dat ik het niet dit jaar ga doen. Ik heb het veel te druk met de cd en de wereldtour van Nightwish. Ik vind het wel nog steeds een eer dat mensen mij het zouden toevertrouwen", aldus Jansen in gesprek met De Telegraaf.

Hoewel ook gespeculeerd wordt dat de Nightwish-zangeres de perfecte coach zou zijn voor The voice of Holland, ziet Jansen zichzelf dit niet zo snel doen.

"Ik ben nooit heel erg gecharmeerd geweest van The Voice of aanverwante producties. Ik ben van mening dat talenten zich niet via zulke programma's hoeven te bewijzen", zegt de Brabantse.

Jansen, sinds 2012 frontvrouw van de Finse metalband Nightwish, is wereldberoemd bij metalfans. Pas na haar deelname aan het AVROTROS-programma Beste Zangers werd ze bekend in Nederland.