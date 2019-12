Rapper Hef is volgens zijn platenlabel de eerste Nederlandse artiest die twee keer in een kalenderjaar met een album de eerste positie heeft behaald in de Nederlandse album Top 100. Na Koud, eerder dit jaar, bereikte Tranen vrijdag de toppositie.

"We hebben dit record gecheckt met GfK, de officiële instantie voor Nederlandse album charts", aldus Vincent 'Jiggy Djé' Patty, directeur van de platenlabels Top Notch en Noah's Ark, waar Hef onder contract staat, in antwoord op vragen van NU.nl. "Die konden geen tegenbewijs vinden."

Tranen bereikte de nummer 1-positie in de eerste week na de verschijning. Op het album gaat de 32-jarige Julliard Frans, zoals Hef in het echt heet, in op het verlies van dierbaren. Onder hen is de op nieuwjaarsdag 2019 doodgeschoten rapper Feis.

Hef is bij platenlabel Top Notch en het label Noah's Ark, waar hij zelf onder contract staat, werkzaam als Artist en Repertoire manager. De rapper begeleidt in die functie onder anderen Ronnie Flex en Lil Kleine in hun artistieke ontwikkeling.