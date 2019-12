Mariah Carey is tijdens de kerstdagen in Nederland de meest gestreamde artiest op Spotify. Haar nummer All I Want for Christmas Is You werd tijdens Eerste en Tweede Kerstdag maar liefst 1.190.440 keer gestreamd.

De kersthit brak afgelopen jaar nog een record. Op 24 december 2018 werd het nummer wereldwijd zo'n elf miljoen keer gestreamd op Spotify. Dit is vóór die tijd niet eerder voorgekomen.

All I Want For Christmas Is You heeft de Amerikaanse zangeres al veel opgebracht. The Economist berekende vorig jaar dat het nummer de Amerikaanse zangeres al meer dan 60 miljoen dollar (53 miljoen euro) had opgeleverd.

Tijdens de kerstdagen in Nederland dit jaar werd ook het bekende kerstnummer Last Christmas van Wham! veel beluisterd op Spotify, meer dan een miljoen keer.

Zie hier de volledige lijst van meest gestreamde kersthits in Nederland dit jaar:

1 Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

2 Wham! - Last Christmas

3 Chris Rea - Driving Home for Christmas - 2019 Remaster

4 Michael Bublé - It's Beginning to Look a Lot like Christmas

5 Ariana Grande - Santa Tell Me

6 Andy Williams - It's the Most Wonderful Time of the Year

7 Band Aid - Do They Know It's Christmas? - 1984 Version

8 Paul McCartney - Wonderful Christmastime [Edited Version] - Remastered 2011 / Edited Version

9 Michael Bublé - Holly Jolly Christmas

10 John Lennon - Happy Xmas (War Is Over)