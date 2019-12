Justin Bieber komt in 2020 met een nieuw album, een documentaire en hij gaat op tournee. Dit meldt de zanger op sociale media. Tourdata in Europa zijn nog niet bekendgemaakt.

De 25-jarige zanger laat weten dat op 3 januari 2020 de single Yummy uitkomt. De naam van het nieuwe album is nog niet bekend. Vanaf mei treedt de zanger op in de Verenigde Staten en Canada.



Bieber meldde in maart dit jaar dat hij met een nieuw album zou komen als het beter met hem zou gaan. Hij kampte met persoonlijke problemen. "Ik was als tiener en in mijn eerste jaren als twintiger alleen maar op tournee en jullie weten dat ik tijdens mijn laatste tour ongelukkig was", aldus Bieber destijds.

In een nieuwe video waarin hij bekendmaakt dat er in 2020 een album verschijnt, geeft hij aan dat hij zin heeft in optreden. "Ik heb het gevoel dat dit anders is dan mijn vorige albums, vanwege waar ik sta in mijn leven."

Hij bracht zijn laatste studioalbum uit in 2015.