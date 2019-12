Zowel Martin Garrix als zijn voormalige platenmaatschappij Spinnin Records en MusicAllstar Management zijn dinsdag door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep in het gelijk gesteld.

Martijn Garritsen, zoals Garrix eigenlijk heet, besloot in 2017 gerechtelijke stappen te ondernemen tegen zijn platenmaatschappij en management, omdat hij het gevoel had misleid te zijn bij het tekenen van zijn contract op zestienjarige leeftijd. De zaak werd gewonnen door Garrix. Er werd destijds geoordeeld dat de dj in zijn recht stond toen hij het contract met Spinnin Records voortijdig ontbond.

De bezwaren die Spinnin Records en MusicAllstar Management destijds aantekenden, werden gehoord. Het hof stelt dat niet kan worden gezegd dat Garrix bij het aangaan van de overeenkomsten verkeerd is voorgelicht of op het verkeerde been is gezet. Ook van bedrog en misbruik van omstandigheden is volgens het hof geen sprake.

De mogelijkheid om de overeenkomsten onder dezelfde voorwaarden met twee jaar te verlengen, werd door het hof voor de dj 'op grond van het auteurscontractenrecht onredelijk bezwarend' genoemd. De overeenkomsten zijn daarom sinds 30 juli 2015 beëindigd. De dj moet nog wel managementvergoeding betalen. Zowel Spinnin Records als MusicAllstar Management zijn volgens het hof niet tekortgeschoten in hun verplichtingen tegenover de dj.

Omdat beide partijen in gelijke mate hebben gewonnen en verloren, dragen ze zelf de gemaakte kosten.