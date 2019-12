Zanger Corey Taylor van de Amerikaanse metalband Slipknot is bezig met het schrijven van een script voor een horrorfilm, een boek en werkt daarnaast aan nummers voor een soloalbum, vertelt hij in een interview met Kerrang!

Taylor heeft met de Slipknot-tour en de release van hun album We are not your kind een druk jaar achter de rug. Het weerhield hem er dus niet van om nog meer activiteiten te ontplooien. "Over het script voor de horrorfilm ben ik erg enthousiast. En ik ben ook net begonnen aan mijn vijfde boek. Ik heb dus veel om handen maar ik zorg er ook voor dat ik veel tijd overhoud voor mijn gezin."

Taylor toont tijdens zijn optredens met Slipknot ook aan een voorliefde te hebben voor horror door het dragen van enge maskers. Hij is nu op zoek naar investeerders om zijn filmscript ook daadwerkelijk tot leven te brengen.

De opnames van het soloalbum van Taylor zullen naar verwachting plaatsvinden in 2021. Begin 2020 gaat Slipknot op tournee in Europa met de Poolse deathmetalband Behemoth. In de zomer van volgend jaar staat hun Knotfest at Sea op het programma, een korte cruise van vier dagen van Barcelona naar Napels.