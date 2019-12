Het is een van de meest gedraaide kerstliedjes, er zijn talloze covers van gemaakt en inmiddels is er zelfs een gelijknamige romantische comedy verschenen die op het nummer is geïnspireerd. Maar waar vindt Last Christmas zijn oorsprong?

Last Christmas vindt zijn oorsprong in het ouderlijk huis van George Michael, waar hij met mede-Wham!-lid Andrew Ridgeley te gast was. De twee waren al sinds hun schoolperiode bevriend.

"We aten een hapje en waren wat aan het relaxen, toen George ongeveer een uurtje naar boven verdween", vertelt Ridgeley aan The Daily Mail. "Toen hij terugkwam was hij zo enthousiast, het leek wel of hij goud had gevonden. Wat eigenlijk ook wel zo was."

Het tweetal ging naar Michaels oude slaapkamer, waar zij als kind urenlang hadden doorgebracht. "Hij pakte zijn keyboard en speelde de intro van de betoverende, maar ook droefgeestige melodie. Het was een wonderlijk moment."

Ridgeley noemt het werk van zijn collega en vriend "een distillatie van de essentie van Kerstmis in muziek". "Het was een meesterlijke zet om een tekst eraan toe te voegen die het verhaal vertelt van een verraden liefde", zegt de zanger. "En, zoals hij wel vaker deed, beroerde George anderen ermee."

Ridgeley en Michael in 1984. (foto: BrunoPress)

Het verdriet van een onbeantwoorde liefde

Het is middenin de zomer van 1984 als George Michael en Ridgeley de studio induiken om Last Christmas op te nemen. Michael heeft het nummer geschreven, ingezongen, geproduceerd en bovendien speelt hij elk instrument dat op het liedje te horen is. Naast de bandleden zijn alleen muziekproducent Chris Porter en twee assistenten in de studio aanwezig. "Het ritme is vrolijk, maar tegelijkertijd voel je het verdriet van een onbeantwoorde liefde", zegt Porter over het liedje.

In december 1984 komt het liedje uit, op een dubbelsingle met Wham!-hit Everything She Wants. Het nummer wordt goed ontvangen en wordt een wereldwijde hit, maar bereikt desondanks in Groot-Brittannië niet de eerste plaats in de hitlijst. Die is voor Frankie Goes to Hollywood met The Power of Love, opgevolgd door Do They Know It's Christmas van Band Aid, waarop Michael overigens ook te horen is als een van de zangers.

Beluister Last Christmas van Wham

Ook in Nederland niet op één

Last Christmas blijft de jaren daarna rond Kerst in de hitlijsten staan. In 1987 keert het nummer niet terug, maar in 2007 verschijnt Last Christmas ineens weer in de Britse hitlijsten en maakt elk opvolgend jaar in december weer zijn rentree. Er zijn inmiddels al ruim 1,88 miljoen exemplaren van verkocht en daarmee is het de bestverkochte Britse single die nooit de eerste plek in de hitlijst heeft bereikt.

Datzelfde gebeurt in Nederland: ook hier heeft Last Christmas nooit de eerste plek bereikt in de hitlijst. Het nummer heeft sinds 1984 in totaal zestien keer in de hitlijsten gestaan.

In Duitsland is het de meest succesvolle kerstsingle aller tijden en Last Christmas heeft daar in totaal 137 weken in de hitlijsten doorgebracht. Sinds 1997 keert het liedje elk jaar weer terug in de hitlijst.

In Amerika wordt het nummer nooit als single uitgebracht. In 2017 debuteert het liedje in de Billboard-hitlijst, na het overlijden van George Michael.

Overigens wordt Wham! In de jaren tachtig aangeklaagd wegens vermeend plagiaat: volgens de schrijvers van het liedje Can't Smile Without You, gezongen door Barry Manilow en The Carpenters, zou de melodie van Last Christmas gestolen zijn. Door de zaak wordt een streep gezet als blijkt dat de overeenkomsten tussen beide nummers te mager zijn.

Memorabele videoclip

Minstens zo memorabel als het liedje zelf is de bijbehorende videoclip. In de clip spelen Michael en Ridgeley twee mannen die met hun vriendinnen en wat vrienden tijd doorbrengen in een wintersportoord. De clip wordt opgenomen in Saas-Fee in Zwitserland. Uit het verhaal wordt duidelijk dat het personage dat Ridgeley's vriendin speelt (een rol van model Kathy Hill) eerder een relatie had met het karakter van Michael en dat het liedje dus over haar gaat.

Ook maken Pepsi en Shirlie, de achtergrondzangers van Wham!, kort hun opwachting in de video en ook Spandau Ballet-bassist Martin Kemp is er in te zien. De clip is inmiddels al ruim 490 miljoen keer bekeken op YouTube.

Last Christmas is inmiddels honderden keren gecoverd. Onder anderen Ariana Grande, Coldplay, Hilary Duff en Carly Rae Jepsen maakten een eigen versie van het wereldberoemde kerstliedje.

In 2017 wordt aangekondigd dat het liedje de inspiratie vormt voor een gelijknamige romantische comedy met Emilia Clarke in de hoofdrol, die eind 2019 verschijnt. Het idee voor de film komt overigens van Michael zelf, maar het uiteindelijke resultaat krijgt hij nooit te zien.

Regisseur Paul Feig ziet de film als een ode aan de Britse zanger, die drie jaar geleden op Eerste Kerstdag overleed en 53 jaar oud werd. "Hij was erbij betrokken, toen Emma (Thompson, red.) acht jaar geleden aan het script begon", vertelde hij in gesprek met NU.nl. "Zij en George waren bevriend en hij vond het geweldig dat zijn muziek werd gebruikt."