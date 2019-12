De populaire violiste Janine Jansen draagt sinds kort geen hoge hakken meer tijdens een opreden. De artiest laat in gesprek met Trouw weten, dat ze daardoor stabieler speelt.

"Vroeger stond ik op tien centimeter hoge hakken, altijd, bij elk concert. Tegenwoordig sta ik plat op de vloer. Geaard, ik sta hier, dat gevoel. Ik geloof absoluut dat ik nu anders speel, ik beleef de dingen in het moment."

De 41-jarige Jansen kreeg in 2010 een burn-out en heeft het aantal optredens per jaar flink teruggeschroefd: "Ik was zelf niet bezig met wie ik was, ik concentreerde me op het spelen en dacht dat ik alles aankon. De Janine die gewoon boodschappen moest doen kende ik eigenlijk niet. Het gekke is: hoewel ik minder concerten speel dan toen, voelt de concertpraktijk net zo intensief aan."

Volgens Jansen heeft dat enerzijds te maken met haar leeftijd, maar ook doordat ze de lat steeds hoger legt voor zichzelf: "Er is geen andere mogelijkheid dan altijd verder te zoeken. Falen op het podium is geen optie."

'Ik hoop dat ik leuker ben'

Jansen was lange tijd op zoek naar kalmte, zegt ze in gesprek met de krant. Hoewel ze die nu gevonden heeft, lijkt haar leven soms ook wat saaier.

"Rust en ruimte helpen, maar zijn soms ook minder enerverend. Dan hou ik mezelf voor dat deze manier van leven wel gezonder is. Ik hoop dat ik leuker ben, omdat ik voor de mensen om mij heen meer aanwezig ben.