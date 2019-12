Singer-songwriter John Fogerty zal op zaterdag 13 juni optreden tijdens het Holland International Blues Festival in Grolloo. Fogerty werd eind jaren zestig bekend als voorman van de Amerikaanse rockband Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival had wereldwijd veel succes met door Fogerty geschreven hits als Proud Mary, Bad Moon Rising en Fortunate Son.

Nadat de band in 1972 uit elkaar ging, begon Fogerty aan een solocarrière. Het muziektijdschrift Rolling Stone benoemde hem tot een van de honderd grootste gitaristen, honderd grootste componisten én honderd grootste zangers. Zijn laatste album 50 Year Trip: Live At Red Rocks verscheen in november 2019.

Het Holland International Blues Festival vindt op 11, 12 en 13 juni plaats op het festivalterrein bij het plaatsje Grolloo in Drenthe. Het is de vijfde editie van het festival.