2019 was het jaar dat de net achttienjarige zangeres Billie Eilish groots doorbrak, rapper Lil Nas X records brak door weken op nummer één te staan en Lizzo na jaren toch een hitsensatie bleek. NU.nl bespreekt de muzikale hoogtepunten van het jaar met Nederlandse artiesten en radio-dj's.

Zanger Wouter Hamel: 'Bij Lizzo gaat iedereen volledig uit z'n dak'

Voor zanger Wouter Hamel, die dit jaar zelf het album Boystown op de markt bracht, was 2019 het jaar van Lizzo. "Ik kende haar al een aantal jaren, maar sinds dit jaar hoor ik haar lied Truth Hurts ook in clubs. Ik was bij haar concert in Paradiso Noord en iedereen ging volledig uit z'n dak. Ze trekt een heel leuk publiek aan. Truth Hurts en Good As Hell zijn eigenlijk al een paar jaar oud, maar dankzij haar album Cuz I Love You alsnog groot opgepakt. Voor mij is dat wel het album van het jaar."

181 Bekijk de video van Lizzo's Truth Hurts

3FM-dj Eva Koreman: 'De teksten van Lana Del Rey zijn poëzie'

NPO 3FM-dj Eva Koreman die net haar wandeltocht voor Serious Request afrondde, begint met een eervolle vermelding voor Billie Eilish. "Dit was allereerst natuurlijk haar jaar. Zij is zo groots doorgebroken dat mijn ouders nu ook weten wie ze is."

"Voor mij persoonlijk was Lana Del Reys Norman Fucking Rockwell het album van 2019. Sommige mensen doen wat cynisch over haar teksten, maar ik vind dat zij poëzie schrijft. Hoewel ik houd van haar melancholie, is het ook fijn om haar weer strijdbaar te horen. De samenwerking met Jack Antonoff was ook een schot in de roos, want de productie zit zo goed in elkaar."

"Mijn relatie ging eerder dit jaar over en dit waren de perfecte liedjes om boos mee te zijn. Ik ben voor het eerst in mijn leven alleen naar een tuincentrum gegaan - iets wat je niet echt doet als je een relatie hebt en waar ik wel tegenop zag. Ik heb toen Norman Fucking Rockwell opgezet en met Lana in mijn oren maakt niemand mij wat."

249 Beluister Norman Fucking Rockwell van Lana Del Rey

Zangeres Hind: 'De muzikaliteit van H.E.R. is bewonderenswaardig'

Voor zangeres Hind, die tegenwoordig in Los Angeles woont, was R&B-zangeres H.E.R. de artiest die 2019 maakte. "Haar album I Used To Know Her is eigenlijk een compilatie van haar eerder verschenen EP's. Ze is nog maar 22 jaar oud, maar heeft in zeer korte tijd veel harten weten te raken. Haar stemgeluid is warm en uniek en haar liedjes zijn R&B, maar toch ook toegankelijk voor een groot publiek."

Ze noemt het duet Best Part met Daniel Caesar als voorbeeld: "Een prachtig, akoestisch liedje waarop ze haar veelzijdigheid laat horen." Hind vervolgt: "Haar muzikaliteit is bewonderenswaardig, ze speelt diverse instrumenten zelf en schrijft songs waarmee ze vrouwen weet te ondersteunen in hun onzekerheid. Ze kiest ervoor om haar uiterlijk niet te gebruiken op de voorgrond omdat ze ervan overtuigd is dat haar muziek het werk moet doen. Ik ben dit jaar fan geworden van deze fantastische artieste!"

256 H.E.R. - Slide

3FM-dj Mark van der Molen: 'Waltzburg is ontdekking van 2019'

3FM-dj Mark van der Molen zoekt het allemaal iets dichter bij huis. "Voor mij was de Nederlandse band Waltzburg de ontdekking van het jaar, maar dat heeft wel even geduurd. Ze brachten begin dit jaar de single Gotor uit en die sneeuwde toen een beetje onder door allemaal grote internationale bands die nieuw materiaal uitbrachten."

"Na de festivalzomer hebben ze het nummer nogmaals uitgebracht en toen viel het wel op. Ze hebben door heel Nederland opgetreden en stonden in het voorprogramma van Kensington. Ze maken rechttoe rechtaan pakkende liedjes die niet geforceerd gek zijn. Het varieert van energiek tot sferisch en langzaam en live zijn ze ook erg leuk om naar te kijken!"

203 Beluister Gotor van Waltzburg

Zangeres Celine Cairo: 'Er is niets plats aan de muziek van Finneas'

Voor zangeres en liedjesschrijver Celine Cairo, die dit jaar zelf de EP Siren Song met de single Strong Enough uitbracht, sprong één liedje eruit in 2019. "Ik heb I Lost a Friend van Finneas continu op repeat gehad. Het is zo'n mooi liedje. Ik kende Finneas natuurlijk als de broer van Billie Eilish (hij schrijft en produceert voor zijn jongere zusje die dit jaar wereldwijd doorbrak, red.) en ging uit nieuwsgierigheid zijn solomateriaal proberen en ik vond een aantal liedjes gelijk heel cool."

"I Lost a Friend gaat over het verliezen van een vriendschap en het heeft ermee te maken dat hij zo succesvol is geworden in een korte tijd. Dat heeft druk gelegd op zijn persoonlijke relaties. Het is heel mooi eerlijk en pijnlijk tegelijk."

"Hij is echt een wereldartiest, zo verschrikkelijk goed! Zijn manier van schrijven is heel poppy, maar tegelijkertijd ook super persoonlijk. Er is echt niets plats aan. Daarnaast heeft hij ook nog eens een hele mooie stem. Ik vind Billie ook heel cool, maar wat Finneas maakt is rauwer en minder gimmicky."