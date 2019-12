Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Davina Michelle - Diamonds Are A Girl's Best Friend

2019 was een groots jaar voor Davina Michelle. De zangeres begon het jaar op nummer één met Duurt Te Lang, de single die ze tijdens haar deelname aan Beste Zangers in 2018 al uitbracht. Later verschenen de Engelstalige hits Skyward en Better Now en bracht ze de samenwerking Hoe Het Danst met Marco Borsato en Armin van Buuren uit. Ze sluit het jaar af met een cover van Diamonds Are A Girl's Best Friend, het lied dat door Marilyn Monroe werd gezongen in de film Gentlemen Prefer Blondes. Davina Michelle brengt de cover uit als kerstcadeau voor haar fans.

Guus Meeuwis & Diggy Dex - Tabee (2019)

Guus Meeuwis en Diggy Dex hebben een eindejaarstraditie met elkaar opgebouwd. In 2016 brachten ze voor het eerst samen het lied Tabee uit, waarin ze terugblikten op de gebeurtenissen van het jaar. Ook 2017 en 2018 kregen een eigen versie. In de opname over 2019 zingen ze over onder meer de Songfestival-overwinning van Duncan Laurence, de boerenprotesten en het Champions League-avontuur van Ajax.

Machine Gun Kelly - why are you here

Machine Gun Kelly sluit het jaar af met de nieuwe single why are you here. Het is niet het eerste nieuwe werk dat we dit jaar van hem te horen krijgen. In juli bracht hij nog zijn vierde album Hotel Diablo op de markt. De rapper, die in Nederland vooral succes boekte met de samenwerking Bad Things met Camila Cabello, wil op zijn volgende album vooral zingen en met instrumenten spelen.

Bombay Bicycle Club - Racing Stripes

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat Bombay Bicycle Club een nieuw album uitbracht. Op 17 januari verschijnt de nieuwe plaat Everything Else Has Gone Wrong. Ze brachten onlangs al het titellied en Eat, Sleep, Wake (Nothing But You) uit en daar wordt nu het nummer Racing Stripes aan toegevoegd. De band staat op 19 maart in de Melkweg in Amsterdam.

