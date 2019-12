De familie van Michael Jackson heeft een vertrouwelijke schikking met Disney getroffen. Een rechtszaak over oneigenlijk gebruik van ruim dertig hits van de in 2009 overleden zanger in de documentaire The Last Days of Michael Jackson is hiermee van de baan, meldt Variety donderdag.

Volgens de aanklacht van Jacksons nabestaanden hebben de makers van de door ABC uitgezonden documentaire delen van ruim dertig nummers van de zanger gebruikt, terwijl daar geen gebruiksrechten voor waren aangevraagd.

Het zou onder andere gaan om Beat It, Billie Jean and fragmenten van de Thriller-muziekvideo. Disney bracht hier tegen in dat het bedrijf recht had op het gebruik van de muziek volgens een beleid voor eerlijk gebruik.

De partijen in de zaak brachten woensdag naar buiten dat ze de zaak hebben omgezet in een schikking. "We hebben de zaak op een vriendschappelijke manier opgelost", lichtte de advocaat van Jacksons nabestaanden de uitkomst toe.

In mei 2018 klaagden de nabestaanden van Michael Jackson het Amerikaanse televisiebedrijf ABC en eigenaar The Walt Disney Company aan voor het oneigenlijke gebruik van Jacksons "waardevolste nummers" in de documentaire The Last Days of Michael Jackson.

De makers van de twee uur durende documentaire hebben volgens hen ook zonder toestemming beelden gebruikt van de documentaires Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall (2016) en Michael Jackson's This is It (2009).