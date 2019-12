Arcade, het nummer waarmee Duncan Laurence dit jaar de eerste plaats behaalde bij het Eurovisie Songfestival, komt dit jaar binnen op de 160e plek in de Top 2000.

In RTL Boulevard werd donderdag bekendgemaakt dat het winnende liedje in de nieuwe editie van de Top 2000 een van de hoogste binnenkomers is. Vrijdagmiddag wordt in het programma De Wild in de Middag de rest van de lijst onthuld.

Eerder was al duidelijk dat Roller Coaster, een nummer van Danny Vera, de hoogste debutant is. De Nederlandse zanger behaalde met zijn nummer de vierde plek. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000 was tot nu toe het nummer Someone Like You van Adele, dat in 2011 op de zesde plek binnenkwam.

De eerste en tweede positie worden net als voorafgaande jaren ingenomen door respectievelijk Bohemian Rhapsody van Queen en Hotel California van de Eagles. De derde plek is voor Billy Joels Piano Man en op de vijfde plaats staat Stairway to Heaven van Led Zeppelin.

Boerenorganisatie krijgt Normaal in de top tien

Ook nieuw in de top tien is De Boer dat is de Keerl van Normaal, dat op de negende plek is geëindigd. Boerenorganisatie Team Agro NL voerde dit jaar actie om het nummer in de Top 2000 te krijgen. Volgens Team Agro NL is het nummer "een ode aan de boer". Het is de hoogste notering ooit voor de Achterhoekse band. Normaal haalde eerder de 82e plek met het nummer Oerend Hard.

Avond van Boudewijn de Groot staat op de zesde plek, dit jaar de hoogste notering voor een Nederlandstalig nummer. De zevende plaats is - net als vorig jaar - voor Black van Pearl Jam. Plek acht wordt ingenomen door Fix You van Coldplay en de tiende plek is voor Wish You Were Here van Pink Floyd.