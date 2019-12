Tekashi 69, die al ruim een jaar vastzit wegens onder meer verboden wapenbezit en het deelnemen aan een criminele organisatie, is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden. De 23-jarige rapper moet daarom nog ongeveer een jaar in de gevangenis blijven, meldt TMZ.

Omdat hij al dertien maanden vastzit, resteren er nog elf maanden straf voor de rapper, die onder meer werd veroordeeld voor wapenbezit, drugshandel en ook onderdeel uitmaakte van georganiseerde misdaad.

Tekashi 69 bekende begin 2019 al schuld en in de zaak die woensdag plaatsvond, sprak hij zijn excuses uit naar de slachtoffers van de schietpartij waarbij hij betrokken was. Ook is hij bereid om haar een schadevergoeding te betalen.

Aanvankelijk stond er een straf van minstens 47 jaar op grond van waar de rapper, echte naam Daniel Hernandez, op werd veroordeeld. Omdat hij bruikbare tips gaf die leidden tot de arrestatie van vier leden van de bende Nine Trey Gangsta Bloods, is zijn straf flink verminderd.

Hernandez wil na gevangenis weer optreden

Na zijn vrijlating zal de artiest nog vijf jaar onder supervisie blijven en ook een taakstraf van 300 uur moeten voltooien. Daarnaast krijgt hij een boete van 35.000 dollar (ruim 31.000 euro).

Aanklagers hebben gemeld dat het leven van de artiest na zijn gevangenistijd in gevaar is, omdat bendeleden mogelijk wraak op hem willen nemen. Hernandez heeft echter laten weten niet onderdeel te willen uitmaken van een getuigenbeschermingprogramma, omdat hij graag wil doorgaan met optreden.

De rapper, die ook bekend staat als 6ix9ine, kreeg eerder een voorwaardelijke celstraf van drie jaar omdat hij en een vriend drie video's maakten en verspreidden waarin een dertienjarig meisje naakt te zien was. Hernandez, die vorig jaar in een interview zei dat hij geen seks had gehad met het meisje, trof een schikking met justitie.