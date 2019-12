Anouk is in 2020 een van de headliners op Dutch Valley 2020. De zangeres is te zien in het filmpje waarmee de organisatie woensdag via Instagram de meest in het oog springende artiesten van het festival aankondigt.

Het wordt op 9 augustus 2020 het eerste optreden van Anouk op Dutch Valley, dat zich richt op Nederlandstalige muziek. De zangeres bracht oktober 2018 met Wen D'r Maar Aan haar eerste Nederlandstalige album uit.

Naast de Haagse zangeres geven ook André Hazes, Broederliefde, Tino Martin, Jan Smit, Snollebollekes, Josylvio, FeestDJRuud en Kris Kross Amsterdam een optreden. Ze worden vergezeld door onder anderen Dopebwoy, Rolf Sanchez en Emma Heesters.

In 2020 beleeft Dutch Valley de tiende editie. De voorverkoop voor het festival is inmiddels van start gegaan.