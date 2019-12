Helene Fischer acht het voor mogelijk dat ze zich volledig uit het publieke leven terugtrekt. De Duitse schlagerzangeres zal echter nooit stoppen met zingen.

In gesprek met het Duitse persbureau DPA zegt de 35-jarige Fischer dat ze zonder enige moeite van de een op de andere dag afscheid zou kunnen nemen van het leven in de schijnwerpers. Een leven zonder muziek is volgens haar echter onmogelijk.

Haar uitspraak is enigszins opmerkelijk, omdat de succesvolle zangeres in 2018 een pauze inlaste en ook de laatste maanden niet op het podium te zien was.

Op Eerste Kerstdag zendt de Duitse publieke omroep wel een concert uit dat Fischer van tevoren in Düsseldorf heeft gegeven. Tijdens dat optreden werd de in Rusland geboren Fischer onder anderen vergezeld door Nick Carter (Backstreet Boys) en Josh Groban.

Fischer heeft wereldwijd meer dan vijftien miljoen albums verkocht. Ook in Nederland heeft ze een grote schare fans. Vorig jaar september gaf de zangeres een concert in het GelreDome in Arnhem.