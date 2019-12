Rapper Tyler, the Creator, zangeres FKA twigs (foto) en houseduo Disclosure komen naar Down The Rabbit Hole. De organisatie van het festival, dat van 3 tot en met 5 juli 2020 plaatsvindt in Beuningen, maakte dinsdagochtend bekend dat de kaartverkoop op zaterdag 21 december begint.

Ook de Amerikaanse zanger Beck en de band HAIM zijn op het festival te zien. De Australische zangeres Tones and I, die momenteel een nummer 1-hit scoort met Dance Monkey, geeft haar eerste Nederlandse festivaloptreden op Down The Rabbit Hole.

Daarnaast werden zangeressen BANKS, Charli XCX en Kacey Musgraves aangekondigd. Ook de bands Two Door Cinema Club, Cage The Elephant en Bombay Bicycle Club zijn van de partij.

Van 3 tot en met 5 juli vindt de zevende editie van Down The Rabbit Hole plaats.