All I Want For Christmas Is You, het 25 jaar oude kerstnummer van Mariah Carey, staat voor het eerst op nummer één in de Billboard Hot 100. Dit maakt Billboard maandag bekend.

"Een wens die in vervulling gaat: Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You komt na 25 jaar wachten op nummer één", kopt Billboard Magazine.

De Billboard Hot 100 is een hitlijst die alle muziekverkoop, speeltijd op de radio en streaming binnen de Verenigde Staten bijhoudt en rangschikt.

Carey bracht All I Want For Christmas Is You uit in 1994. Het nummer groeide uit tot een enorme kersthit, maar haalde nog niet eerder de eerste plek in de Billboard Hot 100.

Het nummer was de afgelopen jaren gestaag aan het klimmen. In 2017 bereikte All I Want For Christmas Is You voor het eerst de top tien van de Billboard Hot 100, vorig jaar eindigde de kerstklassieker op de derde plek.

Het is de tweede keer in de geschiedenis van de Billboard Hot 100 dat er een kerstnummer op nummer één staat. In 1958 haalde The Chipmunk Song van Dave Seville en The Chipmunks de eerste plek.