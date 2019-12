Chris Zegers presenteert het Seven Worlds, One Planet-concert op 28 mei in Ahoy in Rotterdam, dat ter gelegenheid van de gelijknamige nieuwe BBC1 natuurdocumentaire wordt gegeven. Dit bevestigt zijn management maandag.

Tijdens het concert zal de documentaire worden vertoond onder begeleiding van het Praags Filharmonisch Orkest. De muziek is gecomponeerd door componist Hans Zimmer, en het orkest wordt gedirigeerd door Matthew Freeman.

Zegers zal de beelden voorzien van commentaar.

Volgens de BBC is Seven Worlds, One Planet een natuurdocumentaire die de schoonheid van diverse flora en fauna op verschillende continenten laat zien, maar ook hoe deze door menselijke activiteit wordt bedreigd.

De natuurdocumentaire is vanaf januari op de Nederlandse televisie te zien.