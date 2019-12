Het eurodancetrio Aqua, bekend van de hit Barbie Girl, geeft in juni 2020 enkele reünieconcerten in Canada, maar wil daarvoor op het Amerikaanse festival Coachella optreden, dat plaatsvindt in april.

De Deens-Noorse formatie laat maandag in gesprek met de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ weten, heel goed in de programmering van het festival te passen.

Het grootste argument dat het trio gebruikt om te mogen optreden tijdens Coachella, is de eenmalige terugkeer van 'N SYNC tijdens het optreden van Ariana Grande op de meest recente editie van het festival.

"Overal waar 'N SYNC past, daar passen wij ook bij", aldus zangeres Lene Grawford Nystrøm. "Zij zijn een van de bands waar we het meest mee op tournee waren tijdens onze carrière. Met sommige jongens hebben we nog steeds goed contact."

In gesprek met TMZ laat Aqua weten met nieuwe muziek bezig te zijn. "Maar dat is een stroef proces, want wij zijn onze scherpste criticasters."

Tijdens de optredens in Canada, in de zomer van 2020, zal Aqua vergezeld worden door andere eurodanceformaties als Vengaboys en Jenny Berggren van Ace of Base.