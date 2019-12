Chance The Rapper heeft zijn aankomende tournee door de Verenigde Staten en Canada afgezegd. De rapper, die de tournee eerder al uitstelde na de geboorte van zijn tweede kind, wil zijn vrijgekomen tijd doorbrengen met familie en het maken van nieuwe muziek, schrijft hij zondag op Instagram.

"Ik heb besloten om the Big Tour te cancellen. Ik weet dat dat rot is en dat er veel getouwtrek is geweest met de planning maar het is beter zo" aldus de rapper. "Ik ga deze tijd benutten om met mijn familie te zijn, nieuwe muziek te maken en mijn beste show ooit te maken."

"Het spijt me erg voor iedereen die een kaartje heeft gekocht voor een van mijn optreden. Dank jullie allen voor een geweldig jaar. Ik beloof dat ik in 2020 sterker en beter terugkeer."

In september werd Chance The Rapper voor de tweede keer vader, van dochter Marli. Hij vertelde vervolgens niet verwacht te hebben dat het ouderschap van twee kinderen voor hem en zijn vrouw zoveel zwaarder zou zijn dan de zorg voor alleen hun eerste kind.

De rapper vond het moeilijk om zijn gezin achter laten. Half september besloot hij om zijn Big Tour, rondom zijn album The Big Day, uit te stellen voor meer tijd met zijn vrouw en dochters.