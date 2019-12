Gitarist John Frusciante keert na ruim tien jaar terug bij de Red Hot Chili Peppers. De band schrijft op Instagram dat er afscheid wordt genomen van zijn vervanger Josh Klinghoffer. Er wordt geen reden genoemd voor de breuk.

Op hun sociale media schrijven de Red Hot Chili Peppers dat er wederzijds "veel respect" is voor elkaar en Klinghoffer "een fantastisch muzikant is die wij altijd dankbaar zijn".

Frusciante, die in 2009 afscheid nam van de band, was eerder te horen op de extreem succesvolle albums Blood Suger Sex Magik (1991), Californication (1999), By the Way (2002) en Stadium Arcadium (2006).

De band geldt in 2020 als een van de headliners op festival Pinkpop. Ook in 1988, 1990, 2006 en 2016 waren de Red Hot Chili Peppers al in Landgraaf te bewonderen.