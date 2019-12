Taylor Swift is een van de headliners de vijftigste editie van het Engelse muziekfestival Glastonbury, van 24 tot en met 28 juni 2020. Nadat eerder Paul McCartney als hoofdact van de zaterdag werd aangekondigd, bevestigt de Amerikaanse zangeres zondag via Twitter dat ze de hoofdact is op de afsluitende zondagavond van het festival.

"Ik ben heel opgewonden om jullie te kunnen vertellen dat ik hoofdact ben op de vijftigste editie van Glastonbury!", aldus Swift bij een foto van haarzelf met de Glastonbury festivalkrant. "Ik zie jullie daar!"

Diana Ross geeft op dezelfde dag als Swift een optreden. Ook rockband Aerosmith is bevestigd voor een optreden op Glastonbury 2020.

In 2019 bracht Swift haar zevende album Lover uit. Dit is het enige album in 2019 waarvan meer dan 1 miljoen 'pure' exemplaren zijn verkocht, wat wil zeggen fysieke en digitale albums, zonder het meetellen van streams.