Queen heeft zondag, 35 jaar na hun hit Thank God It's Christmas uit 1984, het nummer voorzien van een nieuwe animatievideo. De nieuwe clip bij het nummer is volgens de bandleden bedoeld om mensen aan te sporen alle levende wezens met respect te behandelen, meldt Rolling Stone.

De animatie bij Thank God It's Christmas laat een appartementengebouw zien, waar de bewoners allen Kerst op hun eigen manier vieren. De regie van de clip is in handen van animator Justin Moon.

"De video bevat de subtiele reminder dat we als mensen onze verantwoordelijkheid moeten voelen voor het welzijn van alle wezens op aarde", aldus Queen-gitarist Bryan May. "Niet alleen voor onszelf, maar ook voor dat van onze kleinkinderen en dieren."

"Ironisch genoeg is Kerstmis voor veel mensen een stressvolle tijd", voegt de drummer van de band, Roger Taylor toe. "We voelen zoveel emoties en hebben fijne herinneringen aan vorige kerstvieringen, zowel als ongedwongen kinderen en als verantwoordelijke volwassenen. Het is een grote opluchting als het dan eindelijk weer Kerst is."

De band van de in 1991 overleden voorman Freddie Mercury bracht Thank God It's Christmas uit in november 1984, als een single die niet op een Queen-album stond. Het nummer bracht rond de kerstperiode van dat jaar zes maanden door in de internationale hitlijsten en behaalde in Nederland als hoogste positie de 31e plaats in de Nationale Hitparade.

In 1999 verscheen het kerstnummer van Queen op hun album Queen Greatest Hits III. Op 25 december 2010 kwam het nummer opnieuw binnen in de Nederlandse Single Top 100, op positie 78.