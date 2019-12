Gerard Joling heeft zaterdagavond tijdens het Muziekfeest van het Jaar de TrosKompas Oeuvre Award gewonnen. De zanger kreeg de prijs overhandigd door zijn moeder Janny (90).

De jury van de oeuvreprijs bestaat uit bestaat uit AVROTROS-diskjockey Daniël Dekker, Paul Siteur van Sterren NL en Edger Hamer, hoofdredacteur van TrosKompas. In hun juryrapport roemden ze Jolings "heldere stemgeluid" en zijn "humor en zelfspot".

"Ondanks alle glamour en glitter van de entertainmentwereld is Gerard altijd die nuchtere Noord-Hollandse jongen uit Schagen gebleven, die door keihard werken de absolute top heeft bereikt in zowel binnen- als buitenland. Joling is voor zijn fans zeer toegankelijk, altijd meelevend en straalt positiviteit en gezelligheid uit", aldus de jury.

De TrosKompas Oeuvre Award wordt sinds 2010 uitgereikt, in samenwerking met het AVROTROS muziekplatform Sterren NL, aan artiesten, producers, componisten en tekstdichters uit de Nederlandse muziekindustrie. Eerdere winnaars waren Peter Koelewijn, George Baker, Jan Smit, Rob de Nijs, Pierre Kartner, René Froger en Willeke Alberti.