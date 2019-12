Willeke Alberti kan niet optreden tijdens het Grote Songfestivalfeest, dat zondag plaatsvindt in Ziggo Dome. Een woordvoerder van de organisatie bevestigt zaterdag dat de zangeres aan het herstellen is van griep.

Tijdens het Grote Songfestivalfeest treden diverse artiesten op die tijdens de afgelopen vijftig jaar hebben meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Het evenement wordt gepresenteerd door Cornald Maas en Edsilia Rombley, met hulp van gastpresentators Emma Wortelboer, Tim Douwsma en Buddy Vedder.

Alberti (74) deed in 1994 voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival in Dublin, met het liedje Waar is de zon? Ze eindigde toen op de 23e plek, met een totaal van vier punten.

Eerder werd al bekend dat de Finse band Lordi en de Griekse zangeres Helena Paparizou niet naar het Songfestivalfeest kunnen komen.