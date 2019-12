Rod Stewart is met 74 jaar en elf maanden de oudste mannelijke Brit ooit die met een album op de eerste plek in de hitlijsten terecht is gekomen. De zanger wist volgens de BBC deze week meer exemplaren van zijn nieuwe album te verkopen dan Robbie Williams.

You're in my Heart, het nieuwe album van de Do Ya Think I'm Sexy-zanger, ging zo'n 750 keer vaker over de toonbank dan het nieuwe kerstalbum van Williams.

Hiermee verbreekt Stewart het record dat voorheen op naam van Paul Simon stond. Die was 74 jaar en acht maanden oud toen hij de nummer 1-plek bereikte.

Stewart is verheugd dat hij het record op zijn naam mag schrijven. "Een nieuwe regering en een nieuwe nummer één voor Sir Rod", zegt de zanger erover. "Dank aan mijn vele fans, die ik nooit voor lief zal nemen."

Op zijn nieuwe album, dat sinds 22 november uit is, heeft Stewart samen met een orkest nieuwe versies van een aantal van zijn grootste hits opgenomen.